'Ik weet hoe mooi het is om in de regenboogtrui te rijden'

,,Ik was op het NK te langzaam gestart en ik kon het opgelopen verlies niet meer goedmaken'', legt tweevoudig wereldkampioene Van Vleuten uit. ,,Daardoor zag het er vandaag op het einde misschien niet meer uit, maar wat maakt het uit. Ik weet hoe mooi het is om in de regenboogtrui te trainen en te koersen. Dat wilde ik komend jaar weer.''



Van Vleuten geeft toe dat ze vooraf wel wat druk had gevoeld. ,,Natuurlijk, zeker na mijn zege van vorig jaar. Maar ook toen had ik spanning vooraf.''



Met Anna van der Breggen en Ellen van Dijk bezette Nederland ook de plaatsen twee en drie. Volgens Van Vleuten heeft wielerbond KNWU een groot aandeel geleverd in de huidige prestaties. ,,Jaren geleden is de bond begonnen met trainingskampen in de winter in Zuid-Afrika. Daar is wellicht de basis gelegd.''