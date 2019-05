‘Ik zou iets meer willen genieten’

Cambuur niet akkoord met schorsing Mbende

11:48 SC Cambuur hoopt woensdag in de in de halve finales van de play-offs tegen De Graafschap toch te kunnen beschikken over Emmanuel Mbende. De club gaat niet akkoord met de schorsing van drie duels (waarvan één voorwaardelijk) die de verdediger kreeg naar aanleiding van zijn rode kaart in de heenwedstrijd (1-1) in Leeuwarden.