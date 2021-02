Immunoloog Rijkers ziet CL-duels met afgrijzen aan: ‘Voetbal boven gezond verstand verheven’

Volgens Rijkers had het uitspelen van de Champions League in de huidige vorm dan ook niet moeten plaatsvinden. ,,Blijkbaar is voetbal, en dan met name de Champions League, boven de wet verheven. En blijkbaar is het ook boven het gezonde verstand verheven. De enige goede manier om het toernooi af te maken zou zijn om het aan het einde van het seizoen in een versneld schema te doen. Zoals afgelopen zomer, in een goed afgesloten bubbel, in langdurige quarantaine. Het is heel jammer maar de situatie is sinds afgelopen zomer helaas niet bepaald verbeterd. Eigenlijk zitten we in een veel slechtere periode. Door de vaccinaties is het einde wel in zicht. Het uitstellen van de slotfase van de Champions League had er daardoor misschien zelfs voor kunnen zorgen dat er een klein beetje publiek bij had kunnen zijn. Die keuze was dus in heel veel opzichten beter geweest.”