Impey grijpt eindzege in Tour Down Under, Slagter derde

De Zuid-Afrikaanse wielrenner Daryl Impey heeft de Tour Down Under op zijn naam geschreven. Hij was na zes etappes net iets sterker dan de Australiër Richie Porte, die als tweede eindigde in dezelfde tijd.

De Nederlander Tom-Jelte Slagter behaalde een keurige derde plaats in de eerste koers van dit jaar uit de WorldTour. Hij gaf zestien seconden toe op Impey.

De Duitser André Greipel won de zesde een laatste etappe, een vlakke rit van 90 kilometer in en rond Adelaide. Hij was de snelste in de massaspurt. De Australiër Caleb Ewan drukte zijn wiel als tweede over de meet, wereldkampioen Peter Sagan finishte als derde. Voor Greipel was het zijn tweede dagsucces in deze Tour Down Under.

Impey legde de basis voor zijn eindzege in de vijfde etappe. Porte won die rit naar de top van Willunga Hill, maar pakte niet genoeg tijdwinst om de goed klimmende Impey voorbij te streven in het klassement. Slagter eindigde als derde in die bergrit.

De laatste etappe bestond uit twintig rondjes van 4,5 kilometer. Het werd een nerveuze koers, die uitmondde in een massaspurt. Impey was blij met zijn eerste overwinning in een toonaangevende koers. ,,Het is behoorlijk zenuwslopend als je weet dat je een trui hebt te verdedigen, maar mijn ploeg behield de controle'', zei de Zuid-Afrikaan.

Gesink

Robert Gesink eindigde als tiende in de koers die zijn rentree betekende na zijn ongelukkige val in de Ronde van Frankrijk vorig jaar, waarbij de Varssevelder een breuk opliep in de wervelkolom. ,,Ik ben blij met de tiende plek in het algemeen klassement. De rug is goed gebleven en mijn lichaam voelde ook goed'', meldde hij op de website van zijn ploeg LottoNL-Jumbo.

