Imposante carrière Kimi Räikkönen eindigt in mineur: Fin valt na fraai eerbetoon uit in laatste race

Räikkönen, die in 2007 in een Ferrari de wereldtitel veroverde en in totaal 21 races won, was geliefd bij de fans, maar dat kwam vooral door zijn kille optredens in de media, waarin hij meestal weinig zei. ‘Ice Man’ was dan ook zijn bijnaam. Hij was ook eigenzinnig en riep ooit door over de boordradio naar zijn team dat ze hem met rust moest laten. ,,Ik weet wat ik doe.”