In Apeldoorn opgeleide Koolhof bereikt hoogtepunt in zijn carrière: finale van US Open

TENNISWesley Koolhof heeft de finale van de US Open gehaald. Met de Kroaat Nikola Mektic aan zijn zijde was de in Apeldoorn opgeleide tennisser bij de laatste vier van het Grand Slam in New York de als derde geplaatste Brit Joe Salisbury en de Amerikaan Rajeev Ram te slim af: 7-6 (3), 6-4.

Koolhof, die zo‘n zes jaar trainde bij de Apeldoornse coach Jörgen ten Hove, stond dinsdag voor de eerste keer in het mannendubbel in de halve eindstrijd van een Grand Slam. En nu beleeft hij met de finaleplek in dezelfde week weer een primeur. Bovendien is hij na Jean-Julien Rojer in 2017 pas de tweede Nederlander die het deze eeuw lukt op de US Open de dubbelfinale te halen.

Wimbledon

De kwartfinale op Wimbledon 2019 was tot de US Open 2020 Koolhofs beste prestatie op Grand Slam- niveau. Wel bereikte hij vorig jaar in Londen de halve finale van het gemengd dubbel, met de Tsjechische Kveta Peschke. Met de eindstrijd in New York is het koppel zeker van 240.000 dollar prijzengeld en 600 punten voor de wereldranglijst.

De in New York als achtste geplaatste Koolhof en Mektic, de nummers 16 en 22 van de wereld, werden in de eerste set al vlot gebroken. Maar het duo dichtte de kloof direct en was in de tiebreak vervolgens oppermachtig.

Koeltjes

In de tweede set moesten de Nederlander en de Kroaat in de achtste game keihard werken om niet op achterstand te komen. Dat lukte en een game later forceerden ze een break. Waarna Koolhof de wedstrijd koeltjes uitserveerde.

In de eindstrijd stuiten Koolhof en Mektic op de Kroaat Mate Pavic en de Braziliaan Bruno Soares of op Koolhofs landgenoot Jean Julien Rojer en de Roemeen Horia Tecau. Dat laatste koppel won het toernooi in 2017.