In Barcelona schreef Max Verstappen sportgeschiedenis

TRACKRECORDBij elke race op de Formule 1-kalender neemt AD Sportwereld het circuit onder de loep, belichten we de prestaties van Max Verstappen en kijken we naar hoe het er vorig jaar ging. Vandaag deel 6 van 2020: circuit de Catalunya in Spanje.

Cijfers en feiten

Zondag wordt de vijftigste Grote Prijs van Spanje verreden, voor de dertigste keer gebeurt dat op Circuit de Catalunya, een goed half uur buiten Barcelona. Vanaf 1991 stopt het Formule 1-circus hier onafgebroken. In principe altijd in mei, door de coronacrisis is de kalender van dit jaar als bekend op de schop gegaan, waardoor de race nu hartje zomer plaatsvindt.

De baan is door de jaren een paar keer licht aangepast, maar de contouren zijn nooit veranderd. Met zestien bochten en flink wat rechte stukken is het een circuit met van alles wat, één van de redenen waarom het ook dient als locatie voor de wintertests. Teams en coureurs kennen dan ook iedere centimeter van het asfalt in Montmeló. Inhalen is niet op al te veel plekken mogelijk, de beste kans is vaak op weg naar bocht 1.

Michael Schumacher racete graag in Spanje en stond liefst zes keer als winnaar op het podium. Lewis Hamilton staat op vier zeges, hij was de laatste drie jaar de snelste.

Hoe presteerde Max er?

Dat weet iedere raceliefhebber. In 2016 won Max Verstappen als kersvers Red Bull-coureur in Barcelona meteen zijn eerste race. Nadat de Mercedessen elkaar in de eerste ronde elimineerden, kwam de Limburger op kop te liggen en - ondanks aandringen van Kimi Räikkönen - liet hij zich die enorme verrassing niet ontnemen. Met 18 jaar en 228 dagen werd Verstappen de jongste racewinnaar in de Formule 1. Een memorabel Nederlands sportmoment.

Ook in 2018 en 2019 stond Verstappen in Spanje op het podium, twee keer werd hij derde. In 2017 duurde zijn race niet lang, na een lichte touché met Räikkönen bleek de schade toch te groot. In de Toro Rosso eindigde de Nederlander bij zijn eerste race in Catalonië in 2015 als elfde.

Wat gebeurde er vorig jaar?

Niet bijster veel. Hamilton startte als tweede, maar greep zijn teamgenoot Valtteri Bottas snel bij de kladden. Verstappen had het bij de start (vanaf P4) even lastig, maar wist zich toch voor de Ferrari’s te wurmen en hield die ereplek vast. Op Mercedes stond echter geen maat.

In het laatste deel van de race waren er wat felle gevechten in het middenveld. Een botsing tussen Lando Norris en Lance Stroll zorgde nog voor een safety car op de baan, maar dat had voor het verdere verloop van de wedstrijd geen invloed.

