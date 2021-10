In de buurt van Pogacar worden favorieten figuranten: ‘Hier droomde ik al langer van’

Tour de France-winnaar Tadej Pogacar (23) besloot zijn wielerjaar met de zege in de Ronde van Lombardije. Na Luik-Bastenaken-Luik het tweede wielermonument dat hij dit jaar won. Hij is daarmee de eerste sinds Fausto Coppi en Eddy Merckx, die ooit ook in één seizoen een grote ronde én twee Monumenten wonnen.

De klasse van Tadej Pogacar staat inmiddels wel buiten kijf maar hoe hij vandaag op de Passo di Ganda bij de concurrentie wegreed, is een nieuwe episode in zijn machtsovername in het wielrennen. Alle andere favorieten werden in het bijzijn van Pogacar figuranten. Kampioenen en veelwinnaars als Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Julian Alaphilippe en Primoz Roglic waren machteloos toen Pogacar op deze laatste lange beklimming in de Ronde van Lombardije versnelde.

Volledig scherm Tadej Pogacar klopt Fausto Masnada. © BELGA Binnen een mum van tijd had Pogacar een voorsprong van twintig seconden te pakken om die in de afdaling naar Bergamo te verdubbelen. De enige die de Sloveen weet bij te benen, was Fausto Masnada, die aansloot met nog 16 kilometer te gaan. Al was Masnada nou niet direct de renner van Deceuninck -Quick Step die vandaag vooraan werd verwacht. De Italiaan moest het in de eindsprint dan ook afleggen.



Achter Pogacar maakten de acht achtervolgers zich belachelijk door op de fiets een nieuwe definitie van ‘onsamenhangend’ uit te beelden. Even leek hun achterstand te slinken, maar in de groep met Alaphilippe, Valverde, Yates en Roglic prevaleerde eigenbelang boven het terughalen van de koplopers.

Pogacar had niet verwacht dat hij de laatste 35 kilometer op zichzelf aangewezen zou zijn. ,,Ik had gedacht dat er iemand mee zou gaan. Maar klaarblijkelijk was het zo’n zware wedstrijd en dachten de anderen al aan de finale, dus ben ik solo gegaan.’’ Dat Masnada op weg naar de finish geen hulp bood, kon Pogacar wel begrijpen. ,,Ik wist dat hij niet mee zou werken, maar de voorsprong was groot genoeg.’’

Met de zege in de Ronde van Lombardije beëindigt Pogacar zijn wielerjaar in stijl. In 2021 won hij naast de Tour de France ook nog drie andere etappekoersen waar hij aan de start stond (UAE Tour, Tirreno - Adriatico en Ronde van Slovenië). Alleen in de Ronde van het Baskenland moest hij genoegen nemen met de tweede plek achter Roglic. In totaal kwam Pogacar afgelopen seizoen negen keer juichend over de streep en is daarmee dé renner van 2021.

Bauke Mollema was op de 20ste plaats de beste Nederlander. Hij haakte evenals de Belgische belofte Remco Evenepoel af op de Passo di Ganna en kwam ruim 3 minuten na de winnaar over de streep.

Drie weken geleden werd hij 23 jaar en inmiddels is Pogacar tweevoudig Tour de France-winnaar en heeft even zoveel monumentale klassiekers gewonnen. In april versloeg hij Alaphilippe in een sprint om de zege in Luik-Bastenaken-Luik, in Bergamo won hij de laatste grote wedstrijd van het jaar.

Volledig scherm Tadej Pogacar. © AFP

Twee monumenten en de Tour in één jaar winnen, dat lukte alleen Fausto Coppi en Eddy Merckx. Met zijn 23 jaar is Pogacar, die debuteerde in de Ronde van Lombardije, ook nog de jongste die het is gelukt. Maar na de finish was Pogacar nog niet bezig met zijn aandeel in de wielergeschiedenis. ,,Elke zege is belangrijk en deze zeker. Ik droomde er al lang van om in de Ronde van Lombardije te starten en hier met de besten te rijden.’’

De werkelijkheid was voor Pogacar nog mooier dan zijn droom. Hij reed niet met de besten, Pogacar speelde er mee.

Volledig scherm Philippe Gilbert tijdens de 111e editie van de Ronde van Lombardije © BELGA