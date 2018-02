In De Omloop staat Van Aert op als klassiekerrenner

Door Daan Hakkenberg

Volledig scherm Wout van Aert na afloop van de Omloop. © BELGA Eenmaal over de Muur van Geraardsbergen kijkt Wout van Aert - drievoudig wereldkampioen veldrijden - eens om zich heen. Het is nog minder dan 15 kilometer tot de finish en eigenlijk kan Van Aert zelf ook niet geloven wat hij ziet. Onder meer de Belgische klassiekerfavorieten Greg van Avermaet, Sep Vanmarcke en Oliver Naesen rijden om hem heen. En ook Zdenek Stybar trouwens, die ook tweemaal wereldkampioen was in het veldrijden.



,,Ik schrok wel dat ik zo goed de Muur overkwam. Ik had niet het idee dat het zou lukken,’’ zegt Van Aert achteraf. ,,Ik kon me goed positioneren en zakte niet echt terug op steile stuk. Dan zit je mee en is de koers opeens bezig."

In de finale houdt Van Aert zich ´koest´ zoals hij zelf zegt. Daar baalt hij van, want met een welgemikte aanval weet de Deen Michael Valgren Andersen uiteindelijk de zege naar zich toe te trekken. ,,Door de wind dacht ik dat iedereen vanzelf zou terugwaaien. Ik had vanaf Denderwindeke (zeven kilometer voor de finish, red) beslist me rustig te houden om zo goed mogelijk een sprint te kunnen doen. Maar daarna kreeg de een na de ander een vrijgeleide. Dat was een grote inschattingsfout.’’

Heeft hij dan serieus aan de zege gedacht toen hij in de kopgroep van twaalf man zat? ,,Dat zat er in. In die groep was niemand echt uitzonderlijk beter dan een ander. Ik heb vooral de fout gemaakt dat ik iets te content was dat ik mee was. Ik was te weinig bezig met hoe ik die koers zou kunnen winnen. Uiteindelijk kwam het peloton kwam er ook nog eens over, dus had ik ook nog geen ereplaats. Misschien dat ik dan ik toch de ervaring mis om het juiste moment te kiezen.’’

Zijn 32ste plek deed geen recht aan de hoofdrol die hij vertolkte in de Vlaamse openingsklassieker. Al maanden - toen de wielrenners nog in hun winterslaap verkeerden en hij zelf met zijn grote rivaal Mathieu van der Poel door de modder ploegde - ging het over wat Van Aert zou kunnen in het voorjaar. Nou, hij stelde niet teleur. Een understatement. De 73ste Omloop het Nieuwsblad betekende de geboorte van een nieuwe Vlaamse klassiekerhoop.

Eenmaal aangekomen bij zijn teambus zag Van Aert zijn goede optreden beloond met een high five van Tom Boonen, de grootste Vlaamse wielerrenner van de afgelopen decennia. Wat Boonen kwam doen op bij de Omloop? ,,Een kameraad van mij rijdt de bus van de ploeg van Wout, dus ik heb hier binnen gekeken.’’

Jazeker, ook Boonen (ex-Quick-Step en sinds kort adviseur van die andere Vlaamse ploeg Lotto Soudal) had genoten van Van Aert. ,,Hij was heel goed. Waarschijnlijk heeft hij zichzelf te kort gedaan. Wout verbaast me niet. Ik wist dat hij goed was. De enige vraagteken was hoe goed hij het crossseizoen verteerd had. Want je mag je nog zoveel talent hebben, het was de vraag of hij die omschakeling zou kunnen maken naar een koers van vijf uur. Dit zal hem motiveren om nog beter te doen. Het was een prettige eerste kennismaking.’’