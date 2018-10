'In de top 10? Dat heeft veel impact'

Door Lisette van der Geest



Het vieren van een top-tienpositie. Richard Krajicek begint te lachen, en zegt vervolgens: ,,Nooit over nagedacht, tot nu, dit gesprek. Misschien komt hier een oud trauma boven, had ik dat toch moeten doen.”



Het is niet dat Krajicek (46) het bereiken van een klassering bij de beste tien tennissers op de ranglijst indertijd onderschatte. Integendeel. Hij zag anderen die notering halen, keek er met ontzag naar en ervoer het als een ver van zijn bed show. Tot het zover was. En hij het in eerste instantie niet kon geloven. ,,Het is een mijlpaal, zoals je er een paar in het tennis hebt. Het geeft een heel speciaal gevoel. Heel even sta je stil en denk je: dat heb ik toch maar mooi geflikt.”



In de tijd dat Tom Okker (74) zijn beste tennisprestaties neerzette ging de telling van de ranking anders. Eind zestiger jaren werden de ranglijsten samengesteld door journalisten en het World Tennis Magazine. Okker: ,,Toen veranderde het niet na elk toernooi. Ik kwam in 1968 voor het eerst in die top tien, ik ben er negen jaar ingebleven. Natuurlijk is dat leuk, maar magisch is het niet. Een speler gaat door naar het volgende doel. Is het ene bereikt, dan kijk je alweer naar het andere.”