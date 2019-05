In Götzis hoopt tienkamper Sintnicolaas uit Apeldoorn stiekem op de WK-limiet

Al is het halen van de WK-limiet niet het hoofddoel van Sintnicolaas, die jarenlang werd geteisterd door spierblessures en een onwillige enkel waardoor hij het einde van EK's en WK's niet haalde. Vorig jaar liet hij zich opereren en nu lijkt het euvel verholpen. Maar de weg naar volledige fitheid was een lange, Sintnicolaas zette bij sprongonderdelen lange tijd met zijn ‘andere’ been.

Opluchting

Bij de Hypomeeting Götzis, dat dit weekend wordt gehouden, weet hij eindelijk hoever hij weer is. Al voelt het goed, zegt hij. ,,Ik heb er ontzettend veel zin in", reageert hij. ,,Het is alweer zolang geleden dat ik op een zo groot internationaal toernooi heb mee kunnen doen. De weg hier naartoe was ook hobbelig. Vorige week liep ik nog sprintonderdelen in Uden en voelde ik mijn hamstring wat trekken. Die heb ik deze week kunnen testen en dat verliep gelukkig helemaal zonder problemen. Dat was wel een opluchting.”

Volledig scherm Eelco Sintnicolaas tijdens het EK atletiek in Berlijn. © EPA

Want stiekem hoopt Sintnicolaas de WK-limiet te lopen die op 8200 punten is gesteld. Het WK is eind september in Doha in Qatar, dus heeft de Apeldoorner nog meerdere kansen die limiet te halen. ,,Maar eerlijk gezegd moet 8200 punten voor mij wel te doen zijn. Natuurlijk moet ik daar wel een goede meerkamp voor draaien, maar zoals ik me nu voel zit dat er gewoon in. Met mijn ervaring moet dat goed komen. Al heb ik nog wel wat vraagtekens. Want een paar onderdelen heb ik nog niet uitgebreid kunnen testen op niveau. Dus is het afwachten. Aan de andere kant is het gewoon heerlijk om weer eens op dit niveau actief te kunnen zijn en stel ik mijn verwachtingen nog niet te hoog in. Ik ben gewoon erg benieuwd.”