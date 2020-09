In half jaar tijd verspeelt Djokovic al zijn krediet

Video Collega’s Djokovic vinden uitslui­ting terecht: ‘Regels zijn regels’

10:40 Onder de vele reacties op de diskwalificatie van Novak Djokovic bij de US Open gisteravond is er niemand die vindt dat de Serviër te hard is gestraft. Ook al was zijn actie ongelukkig, de diskwalificatie is terecht, klinkt het unaniem.