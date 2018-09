In Het Wiel podcast: De Grote WK-voorbeschouwing met Thijs Zonneveld

Zieke Porte haakt af voor WK

8:49 Het WK in Innsbruck moet het doen zonder Richie Porte. De Australische klimmer en sterkte tijdrijder was in volle voorbereiding voor het WK, maar is ziek geworden. De Australische bond laat via een persbericht weten dat Porte niet fit genoeg is om mee te doen op het WK.