In Italië is De Vrij met forse stappen een grootheid geworden

Kruijswijk zit stuk door missen Tour: ‘Jum­bo-Vis­ma kan ’m écht winnen’

20 augustus Met het missen van de Tour de France van wielrenner Steven Kruijswijk heeft team Jumbo-Visma nog twee kopmannen voor de komende editie over. Naast Tom Dumoulin is dat Primoz Roglic, die ook hard ten val kwam in de voorlaatste etappe van het Critérium du Dauphiné. ,,Hij gaat naar de Tour”, nam ploegleider Merijn Zeeman alle onzekerheid over de Sloveen weg bij de NOS.