In topvorm verkerende Memphis moet het nu laten zien

Housheer vervangt Malestein bij handbal­sters

12:20 Bondscoach Helle Thomsen van het Nederlands vrouwenhandbalteam past een wijziging in haar selectie toe op het EK in Frankrijk. Ze haalt de 19-jarige Dione Housheer erbij. De talentvolle opbouwspeelster was al aanwezig op de eindronde, maar zat tot nog toe alle duels op de tribune. De komst van Housheer gaat ten koste van Angela Malestein.