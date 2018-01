Independiente bevestigt transfer Tagliafico naar Ajax

Door Daniël Dwarswaard



Om mee te kunnen reizen naar Portugal zal Tagliafico wel op tijd zijn werkvergunning binnen moeten hebben. Hij moet bij Ajax de concurrentie aangaan met linksbacks Daley Sinkgraven, Nick Viergever en Max Wöber. Die laatste twee kunnen ook centraal achterin spelen. Sinkgraven, Viergever en Wöber zijn momenteel geblesseerd en dus was Mitchell Dijks de laatste wedstrijden voor de winterstop de linksback van Ajax. Dijks was eigenlijk al afgeschreven. Tijdens het trainingskamp in Portugal speelt Ajax oefenwedstrijden tegen het Deense Lyngby BK en het Duitse MSV Duisburg. Zondag is in Amsterdam de eerste training sinds de winterstop.