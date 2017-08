Indonesiër Galeal mag vier keer testen voor Toro Rosso

Gelael rijdt dit seizoen in de Formule 2 en mocht eerder dit jaar al twee keer testen in de Formule 1-wagen van Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. Teambaas Franz Tost was onder de indruk van de Indonesiër tijdens die testraces in Bahrein en Boedapest. ,,Zeer professioneel en volwassen. Hij gaf onze technische uitstekende feedback.''