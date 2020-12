Indrukwekkende ‘Mighty Mike’ stoomt door naar achtste finales

Op het WK van vorig jaar speelde Van Gerwen ook tegen Evans. Hij won toen ook met 4-0 in sets. Tegen de razendsnel gooiende Brit kwam ‘Mighty Mike’ al snel op de 2-0-voorsprong in sets. Van Gerwen gooide nog niet eens hele hoge score en kwam in de tweede set die hij zelf begon zelfs 2-1 in legs achter. Maar met twee ijzersterke legs pakte Van Gerwen alsnog de setwinst.

In de derde set kwam Evans opnieuw op 2-1 in legs, maar pakte Van Gerwen de set alsnog overtuigend. In hoog tempo stoomde de nummer één van de wereld door en kreeg zijn eerste pijl op de zege. Hij miste echter de bull waardoor Evans alsnog een leg afsnoepte. In de vijfde leg besliste Van Gerwen het op dubbel 8. Met een gemiddelde van zo'n 106 punten per drie pijlen kan de Nederlander met vertrouwen verder gaan op jacht naar zijn vierde wereldtitel bij de PDC.



,,Dit is heel goed voor zelfvertrouwen. Zo kunnen we verder”, aldus Van Gerwen vlak na zijn zege tegen RTL7. ,,Ik heb wel wat foutjes gemaakt en dat mag niet gebeuren. Maar ik was met m’n kop erbij vandaag. Ik gooide lekkere finishes op de juiste momenten.” Ondanks zijn sterke spel, bleef ‘Mighty Mike’ met beide benen op de grond. ,,Ik ben er nog lang niet, we zijn pas bij de vierde ronde. Dat stelt nog niets voor.”



Van Gerwen reageerde ook nog even op de uitschakeling van titelverdediger Peter Wright: ,,Dat is zijn probleem, toch”, was de drievoudig wereldkampioen duidelijk. ,,Ik moet gewoon iedereen kunnen verslaan.”