Indrukwekkende Roglic bezorgt Jumbo-Visma op Col de Porte opnieuw een zege

Acht renners kleurden de koers, maar bij het oprijden van de slotklim Col de Porte was er van hun voorsprong nauwelijks iets over. Bruno Armirail van Groupama-FDJ werd als laatste renner gegrepen, waarna Ineos het heft in handen nam. Met een indrukwekkende trein aan oud-Tourwinnaars werd Egan Bernal in stelling gebracht.



Chris Froome zette zich vroegtijdig aan de kant, waarna Geraint Thomas en Pavel Sivakov nog kopwerk deden voor Bernal. Achteraf tevergeefs, want de Colombiaan had niet de kracht om Roglic eraf te rijden. Sterker nog: in de laatste kilometer versnelde Roglic nadat eerder Sepp Kuss het tempo had bepaald en werd Bernal keihard uit het wiel gereden. De Sloveen won uiteindelijk met acht seconden voorsprong op Thibaut Pinot en Emanuel Buchmann. Bernal finishte slechts als tiende.



Roglic neemt de leiding over van Wout van Aert, die in de gele trui veel kopwerk deed voor zijn kopman. Steven Kruijswijk zat lange tijd bij Roglic, maar moest in de voorlaatste kilometer af. Tom Dumoulin hing de hele klim aan het elastiek, maar wist toch nog tot de laatste kilometer erbij te blijven.