Indrukwekkende Van Vleuten wint tien jaar na eerste zege opnieuw de Ronde van Vlaanderen

Slechts twee rensters slaagden erin om de Ronde van Vlaanderen twee keer te winnen. Judith Arndt uit Duitsland was in 2008 en 2012 succesvol, Mirjam Melchers pakte in 2005 en 2006 de winst. Dat Chantal van den Broek-Blaak net als vorig jaar De Ronde op haar naam zou schrijven was op voorhand geen gekke gedachte, maar op 30 kilometer van het einde plots een stuk minder realistisch. De winnares van Strade Bianche nestelde zich op kop van het peloton op jacht naar de eenzame koploopster Audrey Cordon-Ragot uit Frankrijk, ploeggenote van Ellen van Dijk en Lucinda Brand bij Trek-Segafredo. Niet veel later werd zij gegrepen.



Ogenschijnlijk deed Blaak dat in dienst van Anna van der Breggen, de vrouw die vorig jaar juist een groot aandeel had in de zege van Blaak en in 2018 de Ronde van Vlaanderen op haar naam schreef. Op de voorlaatste van de dertien hindernissen trok Van der Breggen stevig door. Op de Oude Kwaremont brak het peloton in stukken en moesten onder anderen Lotte Kopecky (materiaalpech) en Marianne Vos eraf. Plots bestond de kopgroep uit nog maar acht vrouwen met daarin drie Nederlandse vrouwen: Van der Breggen, Van Vleuten en Demi Vollering.

Paterberg

Het was echter Grace Brown uit Australië die na de Oude Kwaremont versnelde en Van Vleuten met zich meekreeg. Voor de voet van de Paterberg was alles echter weer bijeen. Met een ruime voorsprong op de achtervolgende groep - waarin Yara Kastelijn hard ten val kwam - begonnen de leidsters aan de laatste hindernis van de dag. Daarop trok Van Vleuten net als eerder op de Kruisberg stevig door. Zigzaggend van links naar rechts bereikte de Europees kampioene met een voorsprong van acht seconden de top.



SD Worx met Vollering en Van der Breggen moest het in de achtervolgende groep oplossen, maar Van Vleuten gaf amper terrein prijs. Na een knappe solo kwam ze als eerste aan in Oudenaarde en mocht ze voor de tweede keer in haar carrière juichen in de Ronde van Vlaanderen. Ze is de oudste winnares ooit: Arndt was dat met 35 jaar en ook bij de mannen was niemand ouder; Andrei Tchmil (37) had dat record op zijn naam staan.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Voor Van Vleuten is het de tweede overwinning van het seizoen. Deze week won ze al Dwars door Vlaanderen door in een sprint Kasia Niewiadoma te verslaan. Het betekende voor de Movistar-ploeg de eerste overwinning van het seizoen. Alejandro Valverde volgde het voorbeeld van de vrouw met wie hij af en toe traint door zaterdag de GP Miguel Indurain op zijn naam te schrijven.



Lisa Brennauer sprintte op gepaste afstand naar de tweede plek, Brown maakte het podium compleet. Vollering (5de) en Van der Breggen (8ste) finishten ook in de top-tien.

Quote Ik heb de kilometers echt afgeteld Annemiek van Vleuten

,,Ik heb hier zolang op gehoopt en nu valt alles op zijn plek", zei de winnares na de wedstrijd. ,,Op de Kanarieberg probeerde ik het al, maar merkte ik dat de wind niet in mijn voordeel stond. Daarom heb ik gewacht tot op de Paterberg. Ik moest het daar wel proberen, want erna is er niets meer. Ik heb de kilometers echt afgeteld, hoor. Dit is heel speciaal. Movistar heeft bij de vrouwen nog nooit een grote klassieker gewonnen en mij lukt dat nu in mijn vierde koers voor de ploeg, dat is heel bijzonder. Vlaanderen heb ik al jarenlang met rood omcirkeld in mijn agenda en nu is het eindelijk gelukt.”

Eerder won Kasper Asgreen de manneneditie door Mathieu van der Poel in een sprint te verslaan. Lees dat verslag hier.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Volledig scherm © BELGA