IndyCar-kampioen Alex Palou nieuwe reservecoureur Formule 1-team McLaren: ‘Het is geweldig’

Palou maakte in oktober namens McLaren zijn debuut in de Formule 1 tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Volgens teambaas Andreas Seidl had Palou toen indruk op het team gemaakt. ,,Gezien zijn prestaties is het geweldig om zijn rol in het team te vergroten. We kijken ernaar uit om nauwer met hem samen te werken.”