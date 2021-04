Ineos heerst in proloog Romandië, Kelderman en Kruijswijk houden zich staande

Steven Kruijswijk mocht het spits afbijten wat de klassementsmannen betreft. De kopman van Jumbo-Visma rolde ruim twee uur eerder dan de laatste starter Geraint Thomas het startpodium af, en hield zich in de daaropvolgende minuten keurig staande. Wilco Kelderman was was in 5'42" nog acht tellen sneller dan zijn voormalig ploeggenoot, hij staat na de openingsdag op de elfde plek.



Maar het werd Ineos boven in Oron. Rohan Dennis won al de tijdrit in de Ronde van Catalonië en was ook nu de snelste. Thomas en Richie Porte maakten het podium compleet, elk op 9 seconden van hun Australische ploeggenoot. De verschillen in het algemeen klassement zijn nog erg klein.