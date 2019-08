Ineos met Bernal en Poels in Clásica San Sebastián

VAR Scheids­rech­ters­baas Van Egmond pleit voor nieuwe software

14:32 Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond hoopt dat de videoarbiters in de eredivisie volgend jaar wel gebruik kunnen maken van software waarmee buitenspel nog beter is te constateren. ,,Het gaat om een investering van een paar ton”, zei hij. ,,Voor sommige clubs is dat nu nog te veel geld. Maar het zou het spel wel eerlijker maken.”