Ineos rijdt tijdelijk niet na dood ploegleider Portal en corona

Ten Hag: ‘Ik zie duidelijk wel weer verbete­ring’

4 maart Ajax-trainer Erik Ten Hag was na afloop van de met 2-0 verloren halve finale van de beker tegen FC Utrecht mild voor zijn ploeg. ,,We verliezen deze wedstrijd op twee standaardsituaties. We incasseren goals door naïeve fouten maar dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd, we moeten verder.”