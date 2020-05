Ingrijpende F1-regels aangenomen: ‘Niets doen zou sport in gevaar brengen’

Ook is te lezen dat uit deze periode waarin niet geracet wordt vanwege corona meteen al lessen getrokken worden. Zo wordt gestreefd naar een meer flexibele F1-kalender, om races eventueel zonder publiek in te passen, als de situatie daar om vraagt.



Maar natuurlijk draait dit nieuwe pakket vooral om geld. Minder geld. ,,Dit is een enorme stap voorwaarts voor Formule 1 en motorsport”, meent FIA-president Jean Todt, die bijval krijgt van menig teambaas.



,,Formule 1 is vandaag de grote winnaar”, volgens McLaren-teambaas Zak Brown. ,,Dit is een cruciaal moment voor onze sport. Formule 1 is al geruime tijd financieel niet meer toekomstbestendig en niets doen zou de toekomst van Formule 1 in gevaar brengen.”