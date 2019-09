Insigne haakt geblesseerd af bij Italië

Onderzoek UEFA naar wangedrag bij spelers en supporters Antwerp in duel met AZ

10:07 De UEFA heeft disciplinaire maatregelen aangekondigd tegen Antwerp na ongeregeldheden tijdens de tweede wedstrijd van de play-offs tegen AZ in de Europa League. In de verlenging moest de wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion in Brussel worden stilgelegd, omdat fans van de thuisclub het veld probeerden te bestormen.