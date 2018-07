Inter rondt komst Stefan de Vrij af

Amerikaanse wint in 2 sets Rus laat Serena Williams zweten

19:03 Arantxa Rus had op Wimbledon één van de zwaarst denkbare lotingen. Dus zat er tegen Serena Williams maar één ding op: vrijuit spelen en dan maar zien. Dat pakte heel aardig uit. De Amerikaanse, 7-voudig winnares in Londen, won wel ‘gewoon’ in twee sets maar kreeg het zeker niet cadeau: 7-5, 6-3.