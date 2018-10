Inter-spits Icardi, controversieel dekt lading amper

Door Maarten Wijffels



In 187 duels voor Inter maakte hij al 109 doelpunten. Van die 109 vielen er 104 binnen het strafschopgebied. Hij heeft een markante kop en een lijf vol tatoeages, draagt horloges van 30.000 dollar en houdt van snelle auto's en van actie. ,,Maar Mauro Icardi is net zo gelukkig als hij in zijn eentje ergens in alle rust op snoeken en karpers vist'', zeggen Italiaanse journalisten die hem volgen bij Inter.