Interesse voor Van de Beek, Barça heeft akkoord met Neymar

Vlap nu echt op weg naar Anderlecht

Anderlecht en Heerenveen naderen een akkoord over Michel Vlap. De Anderlecht-top, vertegenwoordigd door Michael Verschueren en Frank Arnesen, onderhandelde de laatste dagen met de Friezen. Een akkoord is er nog niet, maar lijkt niet ver meer weg. Anderlecht verhoogde zijn eerste bod van ongeveer 5 miljoen euro met een aantal bonussen, waar Heerenveen nog altijd 8 miljoen verlangt zónder de bonussen. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws is Anderlecht niettemin optimistisch dat beide partijen er vermoedelijk al snel zullen uitkomen.

Interesse voor Van de Beek

Het zijn plots drukke tijden voor Ajax. De club heeft Quincy Promes binnen, maar dreigt na Frenkie de Jong en (zo goed als zeker) Matthijs de Ligt ook Donny van de Beek kwijt te raken. Er is een internationale topclub voor hem in de markt. De landskampioen wil hem liever niet verkopen, omdat de club met Van de Beek het Nederlandse karakter van de selectie wil behouden én omdat de 22-jarige aanvallende middenvelder simpelweg wordt gezien als een van de bepalende spelers voor de toekomst. Hij heeft nog een contract voor drie seizoenen in Amsterdam.

Ook Van de Beek zelf wil liever blijven, maar als een club van de buitencategorie zich meldt, wordt dat wellicht anders. Ajax zou dan 50 miljoen euro voor hem willen ontvangen. Mede dankzij Van de Beeks belangrijke doelpunten in de succesvolle Champions League-campagne van Ajax is hij inmiddels een gewilde speler in Europa. In een eerder stadium was Borussia Dortmund al concreet.

Barça heeft akkoord met Neymar

Het lijkt toch te komen tot een terugkeer van Neymar in Camp Nou. FC Barcelona zou volgens de Catalaanse sportkrant Sport een akkoord hebben over een vijfjarig contract met de Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain. De clubs moeten er nog uitkomen. Eerder was al doorgesijpeld dat voorzitter Josep Maria Bartomeu naar verluidt een bod had neergelegd in Parijs van 100 miljoen euro plus het trio Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé en Samuel Umtiti. Neymar kwam in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Parijs en tekende toen een vijfjarig contract.