Internationale media lyrisch over Max Verstappen: ‘Zelfs een enorme blunder hield hem niet tegen’

met samenvatting Derde nederlaag in oktober voor Van Bommel met Antwerp: koploper Genk loopt uit

Royal Antwerp FC begon het seizoen met negen overwinningen op rij in de Belgische competitie, maar in oktober heeft de ploeg van trainer Mark van Bommel inmiddels drie keer verloren. Antwerp verloor vanmiddag in het Bosuilstadion met 1-3 van koploper Racing Genk, dat nu vier punten meer heeft na veertien speelrondes.

23 oktober