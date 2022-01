Internationale pers spaart ‘gevaarlijke gek’ Djokovic niet nu tennisgrootheid Australië heeft verlaten

Daily Mail: ‘Leugenaar’ en ‘gevaarlijke gek’

De Engelse krant Daily Mail was niet mals in de opiniestukken die het lanceerde meteen na de uitspraak over Djokovic. De Servische nummer één van de wereld werd achtereenvolgens ‘leugenaar’, ‘valsspeler’ en ‘gevaarlijke gek’ genoemd.

Daily Mail legt de schuld niet alleen bij Djokovic zelf. Volgens het medium moet zijn hele entourage in de spiegel kijken. ,,Voor sommigen blijft hij een held, voor anderen zal hij z’n reputatie voor altijd naar de vaantjes geholpen hebben. Niet alleen hij, maar zijn hele entourage moet zich vragen stellen. Hoe vaak zou zijn verzoek tot uitzondering zijn afgewezen, vooraleer hij werd toegelaten? Hij moet zich bezinnen. Niet dat hij niet nadenkt, maar weinig atleten moesten het al doen me zo’n gebrek aan wijsheid rondom hen.” Maar ook de organisatie zelf ontloopt de dans niet. ,,Als dit vermeden had kunnen worden, als ze een simpele ‘geen vaccin, niet spelen’-regel hadden behouden.”

Spaanse pers: ‘Nachtmerrie, schaamte, klucht’

Het Spaanse AS is vooral opgelucht dat er nu eindelijk naar de essentie kan worden gekeken: het tennis. Een zaak die bijna twee weken aansleepte kan eindelijk worden neergelegd, nu Djokovic op een vliegtuig naar Dubai zit. ,,Een nachtmerrie, de schaamte, de klucht, de show... Er zijn veel woorden om deze zaak te definiëren. Aan al dat komt na twaalf dagen een eind. Tussendoor heeft ‘Nole’ zes dagen vast gezeten, heeft hij twee processen gehad en moet hij Australië nu verlaten met een vernielde reputatie. Djokovic heeft echter geen enkele regel overtreden, maar de regering beschouwt zijn aanwezigheid als een risico en zet hem op het vliegtuig. Dat was de hoofdfocus van deze zaak: aantonen dat Djokovic een antivax-leider is of niet. Met dat etiket, en met een onzekere toekomst als atleet, verlaat hij Melbourne.”

Volledig scherm Novak Djokovic. © AFP

L’Équipe, de toonaangevende Franse krant, zoekt een reden voor de rare kronkels die Djokovic maakte om toch maar naar Australië af te kunnen reizen. ,,Enig kind, geliefd en overbeschermd door zijn landgenoten, steeds minder openstaand voor kritiek en steeds meer overtuigd van zijn almacht. Hij dacht onvervangbaar te zijn, Australië zag dat even anders. De bijna heilige aura rondom hem is prachtig. Het blinkt. Maar soms werkt het verblindend.”

Bij het Italiaanse Gazzetta dello Sport kijken ze ook in de richting van de vervanger van Djokovic, want dat is een Italiaan: Salvatore Caruso. ,,Ik vind het erg voor Djokovic, maar ik weet wel dat ik de beroemdste lucky loser ter wereld ben”, zei de nummer 150 van de wereld.

Volledig scherm Novak Djokovic. © EPA

Servische kranten: ‘Boodschap aan Serviërs dat ze niet welkom zijn’

,,RACISME VAN DE AUSTRALISCHE REGERING!”, zet de Servische krant Informer de quotes van Goran Vesic, burgemeester van Servië, op papier. ,,De beschamende verbanning van Novak Djokovic uit Australië is een bericht naar al onze landgenoten dat ze er niet welkom zijn. Als Novak een paspoort had van een groter land, dan had hij niet zo vernederd geweest. Australiërs, of het nu atleten of toeristen zijn, blijven welkom in Servië. Wij zijn geen fascisten zoals Morrison en Hawke.” Ook bij die andere Servische krant, Danas, beheerste het nieuws de voorpagina’s. ,,De beste tennisspeler ter wereld komt nu naar huis, via Dubai”, is het besluit.

The Sydney Morning Herald: ‘Game, Set and Vax’

De prijs voor meest creatieve kop ging trouwens naar de Sydney Morning Herald: ,,Game, Set and Vax”. Uitzwaaien op een typische tennismanier, heet dat dan.

Volledig scherm Game, Set and Vax © The Syndey Morning Herald