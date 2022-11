Intrekken visum Novak Djokovic ongedaan gemaakt: Serviër welkom op Australian Open

Eerder vandaag won Djokovic ook zijn tweede partij op de ATP Finals. De vijfvoudig winnaar van het eindejaarstoernooi was in Turijn met 6-4 6-1 te sterk voor de Rus Andrej Roeblev. Met zijn zege boekte hij een plaats bij de laatste vier van de ATP Finals.

Djokovic, die het toernooi was begonnen als de nummer 8 van de wereld, had maandag in zijn eerste wedstrijd ook de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets verslagen. Roeblev had zich in drie sets ontdaan van zijn landgenoot Daniil Medvedev.