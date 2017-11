Inzet Jørgensen voor CL-duel met City onzeker

,,Jørgensen voelde zich vandaag niet helemaal fit. Ik zal geen risico nemen met spelers met lichte klachten'', zei trainer Giovanni van Bronckhorst, die met Feyenoord na vier speelronden nog puntloos is en vanwege die vrijwel uitzichtloze situatie ook naar de belangen in de eredivisie kijkt. Feyenoord moet zaterdag op bezoek bij FC Groningen.



In september verloor Feyenoord de thuiswedstrijd tegen Manchester City met 4-0. De Engelse koploper is al zeker van een plek in de achtste finales. ,,Het is duidelijk dat Manchester City een van de beste teams in Europa is op dit moment'', aldus Van Bronckhorst.



Bij afwezigheid van de geschorste Karim El Ahmadi en de al langer geblesseerde Eric Botteghin draagt doelman Brad Jones morgen in Manchester de aanvoerdersband. Renato Tapia kreeg zaterdag in het thuisduel met VVV (1-1) na WK-kwalificatiewedstrijden nog rust, maar kan weer spelen. ,,Tapia is fris'', zei de trainer van Feyenoord. ,,Bart Nieuwkooop en Sam Larsson staan er goed voor.'' Beide spelers werden tegen VVV wegens lichte blessures gewisseld.



Hoewel Feyenoord nog nul punten behaalde en de derde plaats alleen nog in theorie haalbaar is, wil Jens Toornstra niet van opgeven weten. ,,Zolang er hoop is, moet je vertrouwen houden. Napoli is in theorie nog te achterhalen. Als we een goede prestatie neerzetten tegen Manchester City, dan zou ons dat hernieuwd vertrouwen kunnen geven'', aldus Toornstra.