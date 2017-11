Inzetbaarheid Hazard goed nieuws voor Chelsea in Bakoe

De Belgische smaakmaker ging afgelopen weekeinde tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion (0-4) twintig minuten voor tijd naar de kant. Hazard had twee van de vier doelpunten van de 'Blues' voor zijn rekening genomen.



Over de inzetbaarheid van Hazard tegen Qarabag waren wat twijfels, maar volgens manager Antonio Conte kan zijn nummer tien gewoon spelen in Bakoe. ,,Eden is fit'', zei de Italiaan. Conte moet het wel stellen zonder de geblesseerde aanvallers Michy Batshuayi en Kenedy en de middenvelders Victor Moses en Charly Musonda.



Chelsea staat met zeven punten uit vier wedstrijden op de tweede plek in groep C, achter AS Roma (acht). Bij winst op de Azerbeidzjaanse kampioen Qarabag verzekert de ploeg van Conte zich van een vervolg in de Champions League.