Inzetbaarheid Lozano onzeker tegen Haugesund

Trainer Mark van Bommel wist vandaag nog niet of Lozano nog bij de selectie zit voor het thuisduel met FK Haugesund, in de derde voorronde van de Europa League. ,,Lozano heeft dinsdag niet met de groep meegetraind. We moeten even kijken of hij inzetbaar is, we spelen natuurlijk pas morgenavond”, aldus Van Bommel.