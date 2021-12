IOC belt opnieuw met Peng Shuai over haar zorgelijke situatie: ‘Wij hebben haar brede steun aangeboden’

Eerder had IOC-voorzitter Thomas Bach al contact met Peng en publiceerden Chinese staatsmedia foto’s van haar. Er blijven zorgen over haar welzijn en veiligheid. ,,Wij hebben haar brede steun aangeboden, zullen regelmatig contact met haar houden en hebben al een afspraak gemaakt voor een persoonlijke ontmoeting in januari”, meldde het IOC.

Peng uitte haar beschuldiging begin november op het Chinese sociale medium Weibo. Het bericht werd snel verwijderd en van de tennisster werd weken niets vernomen. Tal van instanties, van tennisbond WTA tot het Witte Huis, voerden de druk op de Chinese autoriteiten op om aan te tonen dat Peng veilig is. WTA-baas Steve Simon had mailcontact, maar is er van overtuigd dat de antwoorden ,,duidelijk beïnvloed waren” door anderen. De WTA besloot daarop tennistoernooien in China te schrappen.