Ireen Wüst voorgedragen voor commissie IOC: ‘Ik weet als geen ander wat atleten nodig hebben’

,,Het is een eer dat ik ben voorgedragen”, laat Wüst weten. ,,Door mijn deelname aan vier Olympische Spelen weet ik als geen ander wat atleten nodig hebben om op het hoogste niveau te presteren. Als lid van de atletencommissie wil ik het verschil maken en ervoor zorgen dat de stem van de sporters duidelijk wordt gehoord en dat we de volgende generatie sporters kunnen helpen hun olympische droom waar te maken.”

Circa 3000 olympische sporters kunnen in Beijing hun stem uitbrengen. De twee kandidaten met de meeste stemmen en van twee verschillende takken van sport, worden verkozen voor een plek in de IOC-atletencommissie.

,,Ireen is als topsporter als geen ander in staat om zaken in gang te zetten en door te pakken”, zegt Hinkelien Schreuder, voorzitter van de atletencommissie van NOC*NSF. ,,Haar doorzettingsvermogen heeft haar gemaakt tot de succesvolle olympiër die ze nu is. Ireen is een prettige persoonlijkheid, heeft een groot sporthart en is een echt familiemens. Ik ben daarom overtuigd dat zij door haar gedrevenheid en persoonlijkheid een groot verschil kan maken voor de sporters wereldwijd.”