Irene Schouten breekt met zesde titel op rij record legendarische Atje Keulen-Deelstra

Irene Schouten heeft in Alkmaar voor de zesde keer op rij de Nederlandse marathontitel op kunstijs veroverd. Daarmee heeft de Noord-Hollandse schaatsster het nationale record op deze discipline alleen in handen gekregen. De legendarische Friezin Atje Keulen-Deelstra, die in 2013 overleed, behaalde vijf Nederlandse marathontitels op kunstijs.

Schouten zegevierde eerder in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 in de strijd om de Nederlandse marathontitel op kunstijs. In 2021 ging het kampioenschap niet door. Keulen-Deelstra pakte de nationale marathontitel op kunstijs in 1975, 1976, 1977, 1978 en 1980.

Schouten was op de zware piste van ijsbaan De Meent, waar vele deelneemsters vroegtijdig afhaakten, weer een klasse apart. De 29-jarige rijdster reed zeer attent, pareerde de nodige ontsnappingspogingen, viel op de juiste momenten aan en was na 100 ronden duidelijk de beste in de eindsprint van een kopgroepje van tien schaatssters.

Quote Mijn zesde titel op rij, bizar, en ook nog op de baan waar ik ooit ben begonnen Irene Schouten

Arianna Pruisscher eindigde als tweede en Iris van der Stelt kwam als derde over de finish. Met nog veertig ronden te gaan, moest de wedstrijdleiding even tot neutralisatie van de race overgaan na een pijnlijke valpartij van Anne Tauber. Met een hoofdblessure ging Tauber, die tijdens de Olympische Spelen in Tokio actief was als mountainbikester, van het ijs.

,,Ik had het nog best lastig in de finale, het moest van ver komen”, zei Schouten bij de NOS na haar beslissende demarrage in de voorlaatste ronde. ,,Mijn zesde titel op rij, bizar, en ook nog op de baan waar ik ooit ben begonnen. Dat is gewoon heel mooi. Het jaar is goed begonnen met deze titel, hopelijk komen er nog een paar bij.”

Wereldbeker

Schouten is aan een uitstekend seizoen bezig. Op de langebaan won ze onder meer twee wereldbekerwedstrijden op de 3000 meter en één wereldbekerrace op de 5000 meter. Ook zegevierde de kopvrouw van Team Zaanlander tijdens de eerste wereldbeker in Polen op de massastart.

Bij het olympisch kwalificatietoernooi afgelopen week in Heerenveen stelde Schouten met overwinningen op de 3000 meter en 5000 meter overtuigend haar startbewijzen voor de Winterspelen in februari in Beijing veilig. Ze zal in China waarschijnlijk ook op de ploegachtervolging en de massastart in actie komen.

