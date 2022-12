Irene Schouten houdt huis op 5 kilometer in Calgary: ‘Ik kan het nog, he’, Kjeld Nuis wint 1500 meter

In Calgary staat dit weekeinde de vierde World Cup van het seizoen op het programma voor de schaatsers. De mannen reden vanavond al de 1500 meter en werken later de teamsprint af. De vrouwen kwamen in actie op de 500 meter en de vijf kilometer. Volg alles via onze livewidgets hieronder.

Kjeld Nuis wint de 1500 meter

Kjeld Nuis heeft zijn eerste wereldbekerzege van dit seizoen op de 1500 meter te pakken. De olympisch kampioen was een klasse apart en won in een tijd van 1.42,59. Nuis versloeg in een rechtstreeks duel de Amerikaan Jordan Stolz, die met 1.43,19 de tweede tijd noteerde.

Thomas Krol zette de derde tijd neer (1.43,34). Hij rekende in zijn rit af met Wesly Dijs, de verrassende winnaar van de wereldbekerwedstrijd over 1500 meter een week geleden in Calgary. Dijs zag Krol in de laatste ronde voor hem kruisen en klokte slechts de tiende tijd. Patrick Roest werd zesde.

Volledig scherm Kjeld Nuis © Pro Shots / Erik Pasman

Femke Kok net naast podium 500 meter

Femke Kok en Jutta Leerdam zijn er niet in geslaagd op het podium te eindigen op de 500 meter. Kok reed met 37,38 de vierde tijd, Leerdam noteerde de vijfde tijd (37,41). Voor Leerdam, regerend wereldkampioene sprint, was het de eerste keer deze winter dat ze niet bij de eerste drie zat op de 500 meter.

De Zuid-Koreaanse Kim Min-sun was opnieuw de snelste. De Japanse Miho Takagi werd tweede en de Amerikaan Erin Jackson, die tegen Kok schaatste, klokte de derde tijd.

Irene Schouten houdt huis op vijf kilometer

Irene Schouten heeft zich hersteld van haar mispeer vorige week in de wereldbeker, met een duidelijke overwinning op de 5000 meter in Calgary. De drievoudig olympisch kampioene won de langste afstand op het Canadese ijs in 6.48,06. Ze was bijna vijf seconden sneller dan de Noorse Ragne Wiklund, die 6.52,86 noteerde en daarmee tweede werd.

Een week geleden eindigde Schouten op hetzelfde ijs in Calgary slechts als zevende op de 3000 meter. Ze weet toen haar matige optreden aan een verkeerde voorbereiding. Nu was ze in haar rit tegen landgenote Joy Beune ouderwets op dreef. Ze versnelde tegen het einde van de race en zette Beune op grote achterstand. Beune reed wel een persoonlijk record van 6.58,00 en werd daar nog vierde mee. De Canadese Ivanie Blondin was nog net wat sneller en zette de derde tijd neer: 6.54,81. Merel Conijn werd achtste in 7.04,77.

Volledig scherm Ragne Wiklund, Irene Schouten en Ivanie Blondin. © Pro Shots / Erik Pasman

Schouten, genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar, toonde aan de finish een gulle lach. ,,Ik kan het nog, he”, zei ze bij de NOS. ,,Ik was toch wat onzeker over wat ik kon, ook al gingen de trainingen goed en voelde ik me fit. Maar dat slechte optreden van vorige week speelde nog in mijn hoofd mee. Ik ben puur op gevoel gaan schaatsen en dat werkte goed, zoals altijd eigenlijk.”

Schouten naderde in de stand van de wereldbeker op de lange afstanden (3000 en 5000 meter) leider Wiklund. Ze staat tweede met 210 punten, 12 minder dan de Noorse stayer.

Teamsprinters tweede achter Polen

De Nederlandse schaatsers zijn bij wereldbekerwedstrijden in Calgary als tweede geëindigd op het onderdeel teamsprint. De formatie bestond uit Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer en Kjeld Nuis. Polen won het nog vrij nieuwe onderdeel.

Nederland kwam tot 1.18,93, Polen was met 1.18,90 net iets sneller. Voor eigen publiek veroverde Canada de bronzen medaille in de Olympic Oval.

Uitslag 1500 meter mannen

Uitslag 500 meter vrouwen

Uitslag 5000 meter vrouwen

Vanaf 22.52 uur: Teamsprint mannen

