Irene Schouten na gouden jaar: 'Dan zit ik weer te denken: als ik uiteindelijk ga stoppen, hoe ben ik dán?’

Arne Slot kijkt terug op prachtige reis Feyenoord door Europa: ‘Het is niet normaal wat Mourinho deed’

Feyenoord was heel dichtbij het winnen van de Conference League. In de finale was AS Roma van de zeurende Mourinho te sterk. ,,Ik heb er naast gestaan, je kunt niet eens geloven hoe vaak hij het doet.”

30 december