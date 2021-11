Irene Schouten oppermachtig op de 3000 meter, Nederlanders figureren bij de 500 en 5000 meter

samenvatting Spanje en Zweden gaan in Sevilla strijden om WK-tic­ket, Van 't Schip uitgescha­keld

Spanje en Zweden gaan in de laatste speelronde van de WK-kwalificatie in een directe confrontatie strijden om het ticket voor Qatar. Het Griekenland van bondscoach John van 't Schip is in diezelfde poule uitgeschakeld.

