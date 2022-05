Is Carlos Alcaraz de nieuwe Rafael Nadal? ‘Dat zijn appels en peren’

Bij zijn zesde grandslamtoernooi, in de maand waarin hij 19 jaar is geworden, is Carlos Alcaraz de topfavoriet voor het winnen van Roland Garros. De jonge Spanjaard breekt door zoals zijn illustere landgenoot Rafael Nadal dat op dezelfde leeftijd deed. ,,Maar hij lijkt in geen geval op Nadal.”

Dertienvoudig winnaar Rafael Nadal (35) of toch de 19-jarige Carlos Alcaraz? Op de vraag wie van de twee de meeste kans maakt op de eindoverwinning op Roland Garros, antwoorden de wedkantoren momenteel in het voordeel van de jonge Spanjaard. Het zegt veel over de status die Alcaraz in recordtempo heeft verworven. En niet onlogisch ook. Hij won dit jaar al de toernooien in Rio de Janeiro, Miami, Barcelona en Madrid en versloeg op weg naar die laatste zege Nadal én Novak Djokovic in indrukwekkende driesetters.



,,Ik ben enorm onder de indruk van Alcaraz’’, zegt Eurosport-analyticus Tim Henman. ,,Zijn voetenwerk, zijn atletisch vermogen, balans, snelheid en de manier waarop hij zichzelf in positie brengt om uit te halen met zijn harde slagen. Iemand die zo jong is en al zoveel mogelijkheden heeft en daarbij ook nog eens mentaal in controle is, geloof en zelfvertrouwen uitstraalt op de baan, dat doet me denken aan Nadal.’’

Volledig scherm Carlos Alcaraz begint als topfavoriet aan Roland Garros. © AP

Het is iets wat veel mensen in de tenniswereld nu graag doen. De revelatie van nu vergelijken met de jonge versie van Nadal. En frappant genoeg verloopt de carrière van Alcaraz ook op een vergelijkbare manier als die van zijn landgenoot, die inmiddels een recordaantal van 21 grandslamtitels op zak heeft. Nadal won zijn eerste major uiteraard op Roland Garros, twee dagen na zijn negentiende verjaardag. Aan het einde van een voorjaar waarin hij veel indruk had gemaakt op gravel, met onder meer toernooizeges in Monte Carlo, Barcelona en Rome. Roland Garros van 2005 was het zesde grandslamtoernooi waaraan hij begon.



In Parijs komt de teller ook op zes deelnames voor Alcaraz, die op 5 mei 19 is geworden. En dus vult de buitenwereld het al in. Roland Garros 2022 wordt de kickstart van de carrière van ‘de nieuwe Nadal’. Maar daar wil John van Lottum zich graag tegen verzetten. De Nederlandse oud-tennisser, die twee keer de tweede ronde haalde op Roland Garros, vindt Alcaraz en Nadal totaal niet met elkaar te vergelijken.

,,Je maakt de koppeling omdat ze allebei Spanjaard zijn en Alcaraz op jonge leeftijd impact maakt op gravel, net als Nadal heeft gedaan, maar dat is het ook wel”, analyseert hij. ,,Het is romantisch om te zeggen dat er een nieuwe Nadal aankomt, maar daar moet je wel mee oppassen. Het is namelijk appels met peren vergelijken. Alcaraz heeft enorm krachtige slagen en is gevaarlijk op alle ondergronden. Hij speelt niet altijd even slim, maar kan uit alle hoeken en standen winners slaan. Ik vind dat Nadal en hij in geen geval op elkaar lijken.’’

Oneerlijke vergelijkingen

Ook Henman, die in 2005 de halve finale haalde in het Bois de Boulogne, vindt de vergelijkingen oneerlijk. ,,Er zijn gelijkenissen, maar Alcaraz moet zichzelf blijven en de tijd krijgen om zich te ontwikkelen’’, stelt de Brit. ,,Hij doet het dit seizoen ongelooflijk goed, maar kan ook nog steeds progressie boeken. Zijn service kan nog verbeteren, die kan harder en accurater worden. Want the sky is the limit voor hem, dat is duidelijk. En het wordt heel interessant om hem tijdens deze editie van Roland Garros te zien. Hij is één van de favorieten.”



Dat gegeven kan ook voor druk zorgen. In de voetsporen treden van icoon Nadal, op 19-jarige leeftijd topfavoriet zijn voor een grandslamtitel; het is nogal wat. Henman weet er alles van. Hij was jarenlang de hoop van Groot-Brittannië en ontketende jaarlijks een nationale gekte als hij op Wimbledon verscheen, waar hij vier keer de halve finale haalde. ,,De druk en de verwachtingen, daar ben ik in mijn carrière het vaakst naar gevraagd. Maar dat is iets wat je jezelf oplegt. Als je je focust op de dingen die je kunt controleren, zoals je voorbereiding en je eigen spel, dan hoeft er geen druk te zijn. Ik denk dat de beste spelers ter wereld heel goed zijn in het focussen op hun eigen ding. Daarvoor is het belangrijk dat je een goed team om je heen hebt. Alcaraz werkt met Juan Carlos Ferrero, die geeft hem stabiliteit en dat ziet er comfortabel voor hem uit.’’

Als het aan Henman en Van Lottum ligt, houdt Alcaraz zich dan ook totaal niet bezig met de vergelijkingen met Nadal. Bovendien kan hij er al op terugvallen dat hij de dertienvoudig winnaar op Roland Garros eerder deze maand nog op gravel heeft verslagen. Dat is een mooi uitgangspunt voor een definitieve doorbraak, die hoe dan ook veel weg heeft van die van Nadal.