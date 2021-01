Is dit de nieuwe coupe van Zlatan Ibrahimovic?

Loopbaan in tien hoofdstukken Zlatan Ibrahimo­vic (39) is al 22 jaar niet te stoppen: nu op jacht naar 500ste goal

19 januari Zlatan Ibrahimovic (39) scoorde gisteravond opnieuw twee keer voor AC Milan, waarmee hij nu gemiddeld om de 37 minuten trefzeker is voor de trotse koploper van de Serie A. Hij is nu al 22 kalenderjaren op rij doeltreffend. Zijn indrukwekkende carrière in tien hoofdstukken.