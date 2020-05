Is F1-publiek straks weer welkom in Monza?

Door Arjan Schouten



Noem het naïef. Noem het onverstandig. Noem het wishful thinking. Maar vooralsnog houdt de organisatie van de Grand Prix van Italië vast aan een race mét publiek. Start straks het Formule 1-seizoen begin juli in Oostenrijk, dan is dat sowieso zonder fans, zo is al officieel gecommuniceerd. Net als in Engeland, Hongarije en België het geval is. Maar daarna wacht dus de race op het rappe circuit van Monza en daar zet men wél nog steeds in op tifosi op de tribunes. Of beter gezegd: de optie wordt niet bij voorbaat al afgeschoten.



Het is nu nauwelijks voor te stellen hoe dat er uit moet gaan zien. Tot eind augustus zijn alle races op spookcircuits, het beeld van lege stoeltjes zal snel heel vertrouwd gaan voelen. Maar een week na wat een bizarre spookrace op het doorgaans zo dik bevolkte Spa-Francorchamps moet worden, denken de Italianen dus de tribunes weer te vullen op Autodromo di Monza. En dat in hartje Lombardije, de regio die de laatste maanden toch de corona-brandhaard van Europa werd genoemd en waar duizenden doden zijn gevallen.

Volledig scherm Screenshot website Monza © Monza

Gokje

Bronnen bevestigen aan deze krant dat de organisatie in Monza voorlopig gokt op een race mét publiek, omdat de Italiaanse overheid dat nog niet officieel verboden heeft. Sinds 10 maart geldt er een lockdown in Italië, twee maanden is het land volledig op slot gegaan. Maar die maatregelen moeten deze weken in verschillende fases rap worden versoepeld om de economie weer aan te slingeren. Na 2 juni - de nationale feestdag - gaan de grenzen weer open en wordt reizen van en naar het buitenland weer toegestaan. En zelfs de Serie A mikt in navolging van de Bundesliga op een hervatting van de competitie vanaf 13 juni.

Waar elders de kaartverkoop is gestaakt, zijn op de website van Autodromo di Monza gewoon nog kaartjes te koop voor de Formula 1 Gran Premio Heineken D’Italia 2020, alsof er niks aan de hand is. Het goedkoopste weekendkaartje moet 95 euro kosten. Vragen van deze krant aan het circuit per mail en telefoon blijven onbeantwoord, maar veelzeggend zijn de woorden van Angelo Sticchi Damiani, voorzitter van de Italiaanse automobielclub, van een paar weken terug. ,,Bij een race zonder fans schrijven we dieprode cijfers, maar daar wil ik niet aan denken’’, zo vertelde hij aan de Italiaanse RAI. ,,Diep in mijn hart geloof ik nog steeds dat onze race niet zonder fans plaats zal vinden.’’

Singapore

Opvallend is dat de race na Monza in Singapore nog allerminst zeker is. De organisatie in Singapore zou extra bedenktijd hebben gevraagd omdat het uit wil zoeken of het wel realistisch is om half september weer publiek te ontvangen in de Aziatische metropool. In het plan om de hele stad een paar weken op zijn kop te zetten voor alleen 20 Formule 1-auto’s, zou Singapore weinig trek hebben.

Het doel van de Formule 1-top is om een nieuwe kalender te publiceren tussen 20 en 30 mei, maar Singapore is dus nog een van de vele vraagtekens. Zo zou ook de race in Japan niet helemaal zeker zijn, omdat de organisatie beducht is voor nieuwe corona-gevallen nu ook de Olympische Spelen in Tokio al uitgesteld zijn.