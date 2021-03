Is het gedaan met dominantie Hamilton? ‘Eerste tik is uitgedeeld door Verstappen’

Buitenland­se media: 'Episch duel tussen Verstappen en Hamilton’

11:53 Een thriller in de Formule 1. Daar was in de buitenlandse media iedereen het wel over eens. Het boeiende gevecht tussen regerend kampioen Lewis Hamilton en uitdager Max Verstappen werd breed uitgemeten. ,,Formule 1 leeft. De seizoensopener leverde een episch en controversieel duel tussen supersterren op", schrijft Sky Sports.