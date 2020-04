Is ‘ingrijpend aangepaste’ Formule 1-kalender aanstaande?

Door Arjan Schouten



Tennis mikt op de herfst. Wielrennen propt één seizoen straks in drie maanden. En ook de Formule 1 denkt vooruit. Samen met de promotors wordt gewerkt aan een aangepaste kalender voor 2020, zo staat te lezen op de officiële website. Eentje die ‘qua volgorde en geplande datums voor race ingrijpend zal veranderen’, zo wordt alvast aangekondigd. Alleen is nog de vraag wanneer deze kalender zal worden gepubliceerd.

Lang werd op de officiële website nog gewerkt met de originele kalender van 2020, maar dat werd elke week meer een warboel van rode strepen en gecancelde races. Wat begon met het afblazen van de race in China, werd een tsunami aan annuleringen. Australië, Bahrein, Vietnam, Nederland, Spanje, Monaco die zelfs helemaal verdween, Azerbeidzjan, Canada. De GP in Frankrijk staat officieel nog altijd gepland op 28 juli, maar niemand die nog gelooft in die race op het asfalt van Paul Ricard. De start van de Tour de France, een paar honderd kilometer verderop in Nice, is al uitgesteld vanwege de coronamaatregelen in Frankrijk.

De eerste race op een nieuwe kalender zou zo wel eens de GP van Oostenrijk kunnen worden, die nog gepland staat op 5 juli. De regering in Oostenrijk lijkt zich soepel op te stellen, maar de kans is wel groot dat die race op de Red Bull Ring er een zonder publiek wordt. ,,Een heel realistisch idee op een kant-en-klaar circuit’’, zo reageerde Red Bull-teambaas Christian Horner al positief bij het Britse Sky.

Een plan om daarna twee of zelfs drie races af te werken achter gesloten deuren op Silverstone zou donderdagavond besproken zijn in een videocall met alle stakeholders, zo berichten meerdere media. Namens Silverstone gaf managing director Stuart Pringle in een eerder stadium al aan om graag mee te denken in het belang van de sport. Meerdere races, meerdere layouts, Silverstone staat voor alles open. Buitengewone tijden vragen volgens Pringle immers om buitengewone beslissingen. En operationeel zou meerdere keren racen in de Britse ‘Motorsport Valley’ volgens hem vrij eenvoudig zijn omdat zeven van de tien teams in de buurt gevestigd zijn.

Maar waar vervolgt Formule 1 na die kickstart in Oostenrijk en Engeland het aangepaste seizoen? Volgens de oude kalender wacht op 2 augustus nog Hongarije. Daarna zou aanvankelijk de zomerstop volgen, maar die moet straks zoals eerder al aangekondigd vol worden gepland met inhaalraces. Krijgt Zandvoort daar nog een nieuwe datum? Spanje? Frankrijk? En wat gebeurt er na die zomervakantie die dus geen vakantie meer is? Racen op Spa-Francorchamps op 30 augustus wordt vrij lastig, omdat de Belgische regering massa-evenementen eerder deze week schrapte tot zeker 31 augustus. En een week later wacht de historische afspraak op Monza, midden in de grootste Europese brandhaard van de corona-epidemie.

De complexiteit van het herplannen kan zo ook wel eens zitten in het waarborgen van de continuïteit. Beginnen aan dit seizoen heeft nu de prioriteit, maar is het logistiek qua reisbeperkingen en qua veiligheid ook mogelijk om daarna in hoog tempo nieuwe locaties op te blijven zoeken?