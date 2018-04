iSkate: berichtgeving over stoppen met schaatssport onjuist

Rhian Ket, directeur bij iSkate, is verbaasd over de berichtgeving van gisteravond via schaatsen.nl. De website zegt over twee bronnen uit de organisatie te beschikken die het afscheid van de koepelorganisatie uit het schaatsen bevestigen.

Door Lisette van der Geest



Het afgelopen jaar stonden onder meer Kai Verbij, Esmee Visser en Ronald en Michel Mulder bij de organisatie onder contract, maar volgens Ket is het bericht over het vertrek van de organisatie uit het schaatsen echter onjuist.

Ket: ,,iSkate stopt niet, we zijn met meerdere partijen in gesprek over de toekomst, al is de grootte en met welke mensen we doorgaan nog onbekend. In de komende anderhalve maand zal meer duidelijk worden.”

Onder de organisatie vielen het afgelopen jaar onder meer het sprintteam van Plantina met coach Gerard van Velde, vrouwensprintploeg team AfterPay en het RTC Noord. Met alle schaatsers en coaches liepen de contracten na het olympisch seizoen af – op olympisch kampioene Jorien ter Mors na, haar contract loopt door tot de zomer. Voor het einde van het schaatssseizoen liet sponsor AfterPay al weten uit het schaatsen te stappen, eerder werd al bekend dat iSkate al langer in gesprek is met Athleteshop en DHL over een toekomst in de sport.



Het staat er momenteel niet rooskleurig voor in het schaatsen. De toekomst van iSkate en Clafis is nog onzeker, JustLease verliet het schaatsen vorige maand teleurgesteld na ophef toen Ireen Wüst bij de NOS meldde dat ze door het bedrijf aan de kant was gezet omdat ze met haar 31 jaar te oud zou zijn. Vooralsnog heeft alleen team Lotto-Jumbo, van Jac Orie, het budget rond. Veel schaatsers zijn momenteel op vakantie, maar weten nog niet hoe hun nieuwe seizoen, dat in mei weer begint, eruit komt te zien.

'Er lopen gesprekken'

Plantina-directeur Mischa Strijder bevestigt dat de samenwerking tussen zijn bedrijf en iSkate stopt na het aflopen van het contract op 30 april. ,,Of we doorgaan in de schaatssport dat blijft nog de vraag. Er is nog geen handtekening gezet, niets is concreet, er lopen wel gesprekken.”