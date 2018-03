Isner plaatst zich ten koste van Cilic voor kwartfinales Miami Open

Bekking en Tienpont aangeslagen door tragedie in Volvo Ocean Race

16:14 De tragedie met de Britse zeezeiler John Fisher heeft voor verslagenheid gezorgd op de Nederlandse boten in de Volvo Ocean Race. ,,We zijn diep geschokt'', zei Bouwe Bekking, de schipper van Team Brunel. ,,Vanaf het moment dat we het hoorden, is er geen moment geweest dat ik niet aan hem dacht. Het maakt mijn angst om zelf een bemanningslid te verliezen alleen maar nog groter.''