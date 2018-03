Isner roept stoomtrein Del Potro een halt toe

Del Potro kon na zijn titel in Indian Wells de 'Sunshine Double' grijpen door ook het toernooi van Miami te winnen, wat Federer vorig jaar lukte. Hij vond echter een ontketende Isner op zijn weg. De boomlange Amerikaan sloeg services van 220 kilometer per uur en liet de Argentijn in zijn opslagbeurten met onder meer dertien aces volstrekt kansloos.



Isner treft in de eindstrijd de winnaar van de halve finale tussen de Spanjaard Pablo Carreno Busta en de Duitser Alexander Zverev. Voor de Amerikaanse nummer zeventien van de wereld is het de eerste keer dat hij de finale haalt in Miami. In 2015 strandde hij in de halve finale tegen de latere winnaar Novak Djokovic.