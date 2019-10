Israel Cycling Academy neemt licentie Katusha-Alpecin over

Eind 2014 werd Israel Cycling Academy opgericht. Destijds bestond de ploeg vooral uit talentvolle Israëliërs, maar daar werden in de loop der jaren steeds meer buitenlanders aan toegevoegd. In 2018 maakte de toen Pro Continentale ploeg haar debuut in een grote wielerronde. Omdat de Giro d’Italia in Jeruzalem van start ging, kreeg thuisploeg Israel Cycling Academy een wildcard toegewezen. Bij de ploeg staat onder andere Dennis van Winden onder contract.



,,We hebben enkele nieuwe renners gecontracteerd, waaronder coureurs van Katusha-Alpecin. Ik kan garanderen dat wij ons zullen laten zien in de grote wedstrijden", legt mede-eigenaar Sylvan Adams uit. ,,Ik ben er zeker van dat deze stap nodig is om het wielrennen in Israël naar een nog hoger plan te tillen. Om volgend jaar een Israëlische renner in de Tour de France te zien, is voor mij erg bevredigend.”



Israel Cycling Academy bestaat op dit moment uit 30 renners, afkomstig uit 18 landen. Voor het aankomende seizoen werd Daniel Martin al aangetrokken. De Ier reed de afgelopen seizoenen voor UAE Emirates en wordt bij Israel Cycling Academy de absolute kopman. Over de verdere invulling van de selectie wordt later meer bekend gemaakt, maar vrijwel zeker zitten daar renners van Katusha-Alpecin bij.